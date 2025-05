Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV faz sua primeira aparição pública na sacada da Basílica de S. Pedro





O anúncio feito na tarde desta quinta-feira (08) para apresentar ao mundo o nome do novo Papa, Leão XIV, trouxe otimismo para os missionários que estão no Vaticano, e puderam celebrar de perto a notícia assim que a fumaça branca foi avistada saindo pela chaminé da Capela Sistina.

A reportagem do Portal iG conversou com Vinícius Ribeiro, membro da Comunidade Shalom e Vaticanista, para entender de que forma a Igreja Católica deve seguir os dogmas a partir de agora.

"Esperamos para os próximos dias a revelação do porquê do nome Leão XIV. Vamos saber da boca dele quando ele explicar. Temos um novo Papa missionário, uma Igreja que deve evangelizar, que com certeza deve continuar o trabalho do Papa Francisco", disse.

A primeira frase que o Papa falou foi: "A Paz esteja convosco". Uma paz desarmada, humilde e perseverante, na opinião do missionário. "O Papa Leão XIV será com certeza o mensageiro de Deus que anuncia a paz, para a paz reinar em todo o mundo, nos conflitos existentes, nas nações, nos lares''.

Questionado sobre as particularidades dos perfis dos Papas e os nomes escolhidos, o religioso alerta que o Papa Leão XIV, sendo missionário, enxerga o mundo de uma outra forma. "Cada Papa tem as suas particularidades, e acredito como chefe da Igreja, será um papado aberto a todo o povo, assim como foi o papado de Francisco. Ele deixou claro no seu anúncio: Deus ama a todos".

Já sobre o nome escolhido, Vinicius Ribeiro acredita que a indicação em suceder Leão XIII (em relação ao nome), vem da questão da doutrina social que o antigo Papa tinha, além de ensinar a igreja a rezar. "O Espírito Santo que governa a Igreja, eu não tinha visto o nome do novo Pontífice em nenhuma lista. O Espírito Santo sempre nos surpreende. O primeiro Papa norte-americano, Papa que sucede Leão XIII no chamado da doutrina social. Com certeza ele quer levar alguma característica de Leão XIII, talvez por isso escolheu o nome Leão XIV.''

A Comunidade Shalom estava mobilizada no Vaticano para aguardar o anúncio do novo Papa. O fundador, Moysés Azevedo, está em missão da instituição em Roma, onde além de acompanhar a eleição do conclave, também participou do funeral do Papa Francisco.

Padre Vanderlúcio Souza, membro da instituição, compartilhou ao Portal iG as primeiras impressões do novo Papa.

"Já pela primeira aparição, sabemos que é um homem de Deus, que se comunica com as pessoas na linha destes grandes Papas dos últimos magistérios. O homem que já traz na sua primeira saudação, a mesma que Jesus Cristo fez aos seus discipulos: A paz esteja convosco, que é Shalom em hebraico. O Papa que governará com o coração. Nós já amamos o Papa Leão XIV".