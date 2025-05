Reprodução/redes sociais Presidente está internado desde 13 de abril

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está estável clinicamente e deve ter alta hospitalar nos próximos dias, conforme o último boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star neste sábado (3).

O ex-presidente foi hospitalizado há 20 dias para tratar uma suboclusão intestinal. Ele passou por cirurgia há duas semanas e agora segue em cuidados pós-operatórios, "sem dor ou febre e com pressão arterial controlada", segundo o boletim.

Bolsonaro também teve "boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral (endovenosa) hoje".

Apesar do quadro estável e da previsão de alta, "permanece a orientação de restrição de visitas".

Confira o boletim completo:

O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro se encontra internado em acompanhamento pós-operatório. Mantém-se estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada. Seguiu com boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral (endovenosa) hoje. Segue intensificando diariamente a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Permanece a orientação de restrição de visitas, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias.





O informe é assinado pelos médicos Dr. Cláudio Birolini, médico chefe da equipe cirúrgica; Dr. Leandro Echenique, médico cardiologista; Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital DF Star; Dr. Brasil Caiado, médico cardiologista; Dr. Guilherme Meyer, diretor médico do Hospital DF Star; e Dr. Allisson Barcelos Borges, diretor geral do Hospital DF Star.