Reprodução Instagram Salvamar Paulista/ @salvamarpaulista VÍDEO: guarda-vidas resgatam família em praia do Guarujá





Guarda-vidas realizaram, na tarde desta quinta-feira (17), um resgate de emergência na Praia do Tombo , em Guarujá, litoral de São Paulo.

Uma família foi surpreendida por uma forte correnteza enquanto aproveitava o mar e precisou de ajuda imediata para retornar em segurança à faixa de areia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ação rápida dos guarda-vidas foi essencial para evitar uma tragédia. Com o apoio de um helicóptero, duas pessoas que estavam em situação de risco iminente de afogamento foram resgatadas. Outras pessoas da família também receberam auxílio para sair da água com segurança.

O uso do helicóptero foi fundamental para alcançar rapidamente os banhistas que estavam sendo levados pela corrente. O trabalho em equipe entre os profissionais em terra e no ar demonstrou eficiência e preparo diante de uma situação de alto risco.





A Praia do Tombo, apesar de ser conhecida por suas águas limpas e por atrair muitos turistas, também é marcada por correntes marítimas intensas, o que exige atenção redobrada de banhistas e surfistas. A sinalização de áreas perigosas é uma medida importante, mas o respeito às orientações dos guarda-vidas é ainda mais crucial para garantir a segurança de todos.

A ocorrência foi concluída sem feridos graves, e todos os envolvidos passam bem. A ação dos guarda-vidas foi amplamente elogiada por quem presenciou o salvamento.

Confira o vídeo: