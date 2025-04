Divulgação Corpo de Bombeiros Segundo informações do CBMERJ, o acidente ocorreu durante um episódio de alagamento que afetou várias regiões do município





Em meio aos transtornos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis , na Região Serrana do Rio de Janeiro , um resgate inusitado mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) neste sábado (5). Uma cabra foi retirada com vida de dentro do porta-malas de um carro que ficou preso após ser atingido pela queda de um poste, na Rua Coronel Veiga, no bairro Val Paraíso.

Segundo informações do CBMERJ, o acidente ocorreu durante um episódio de alagamento que afetou várias regiões do município. O veículo, parado na via pública, acabou sendo atingido diretamente por um poste que desabou em decorrência das chuvas intensas. A força do impacto comprometeu a estrutura do automóvel, deixando-o inutilizado e dificultando o acesso ao seu interior.

No momento da queda do poste, a cabra estava presa no compartimento traseiro do carro, onde, segundo relatos, havia sido colocada para transporte. Felizmente, populares perceberam a presença do animal dentro do veículo e acionaram o Corpo de Bombeiros. Rapidamente, uma equipe especializada da força-tarefa de resposta imediata a desastres do 15º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), sediado em Petrópolis, foi enviada ao local.

Com grande cuidado e utilizando técnicas apropriadas para resgate em situações de risco, os bombeiros conseguiram acessar o porta-malas do automóvel e retirar a cabra com segurança, apesar da instabilidade da estrutura do carro e do risco representado pelo poste caído.

Após o resgate, o animal foi levado para as dependências do quartel do 15º GBM, onde recebeu atendimento básico e foi avaliado por uma equipe para garantir que não havia sofrido ferimentos. A cabra aparentava estar assustada, mas em boas condições de saúde. Depois de receber os cuidados iniciais, ela foi devolvida ao seu responsável legal.

O caso chamou a atenção não apenas pela presença do animal em um local tão inusitado durante uma situação de emergência, mas também pela agilidade e preparo demonstrados pelos bombeiros envolvidos na ocorrência. A atuação dos militares foi elogiada por moradores e testemunhas, que destacaram o profissionalismo e a sensibilidade dos agentes ao lidarem com o salvamento do animal em meio ao caos provocado pelas chuvas.





A cidade de Petrópolis, frequentemente atingida por eventos climáticos severos, vem enfrentando mais um período de fortes temporais, o que tem gerado transtornos à população, como alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Diante desse cenário, as autoridades reforçam a importância de acionar os serviços de emergência em situações de risco e evitarem transitar por áreas alagadas.

O CBMERJ permanece em estado de alerta e com equipes mobilizadas para atender ocorrências relacionadas às chuvas, priorizando a segurança da população e a preservação da vida — seja humana ou animal.