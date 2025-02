Reprodução/Redes Sociais Uso político de visitas a unidades de saúde gera debate sobre abuso de poder e exposição de médicos e pacientes





A fiscalização dos serviços públicos é uma das atribuições dos vereadores, mas até que ponto essa prerrogativa pode ser exercida dentro das unidades de saúde? Nos últimos meses, diversos casos de parlamentares que entraram em hospitais e postos de atendimento para gravar vídeos geraram polêmicas e levantaram questionamentos sobre os limites dessa atividade.

No início de fevereiro, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) se manifestou contra a prática de políticos que entram em unidades de saúde para gravar vídeos, constrangendo médicos e pacientes. Segundo o órgão, apenas os conselhos regionais de medicina têm competência técnica para fiscalizar o funcionamento desses locais.

"O Cremesp continuará agindo com rigor contra políticos que estão invadindo unidades de saúde, constrangendo os profissionais em seu local de trabalho e colocando em risco a vida dos pacientes para a divulgação de vídeos sensacionalistas", afirmou o conselho. A entidade informou ainda que acionou o Ministério Público, a Câmara dos Vereadores e a Justiça para coibir essas práticas.

Essa onda de vereador se metendo a valente no meio dos plantões passou dos limites.



A médica não pode tomar Redbull pra aguentar atender os 100 pacientes no plantão. Segundo ele são 12h de trabalhos ininterruptos. Acho que não pode beber, comer ou c4g4r.



Ainda da ordem de… pic.twitter.com/zMpycBQiUy — Glauber (@seleno_glauber) February 10, 2025





O que diz a legislação?



Embora a fiscalização dos atos do Poder Executivo seja uma função constitucional dos vereadores, esse direito tem limites. Em entrevista ao Portal iG, a advogada Ariane Vilas Boas, especialista em Defesa Médica e membro da Comissão de Direito Médico da OAB-SP, afirma que a atuação parlamentar dentro de unidades de saúde precisa respeitar normas legais e éticas.

"Por ser membro do Poder Legislativo, o vereador possui o poder constitucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo, conforme previsto no artigo 31 da Constituição Federal de 1988. Esse poder de fiscalização inclui a análise da prestação de serviços públicos municipais, como o atendimento em hospitais e unidades de pronto atendimento", explica.

No entanto, a advogada ressalta que o que tem ocorrido em alguns casos não é uma fiscalização legítima, mas sim uma instrumentalização desse dever para autopromoção. "Quando a fiscalização perde sua finalidade original — que é garantir um serviço de qualidade à população — e passa a ser utilizada para exposição pública, especialmente em redes sociais, isso se torna incompatível com a função parlamentar, configurando inclusive abuso de poder, nos termos do artigo 28 da Lei 13.869/2019", afirma.

















Outro ponto de preocupação é a violação de direitos fundamentais, como aprivacidade dos pacientes e a autonomia dos profissionais de saúde. "A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante a privacidade das informações confidenciais, enquanto o direito à imagem é assegurado pela Constituição Federal. No âmbito médico, o Código de Ética Médica veda qualquer interferência indevida no exercício da medicina", reforça Ariane.





O Conselho Federal de Medicina (CFM) já se manifestou contra essas invasões e classificou esse tipo de conduta como um desrespeito às normas éticas e legais.

Casos recentes reacendem o debate



Apesar das restrições legais, episódios envolvendo vereadores que ultrapassaram os limites da fiscalização têm se tornado frequentes.

Em Angra dos Reis (RJ), o vereador Greg Duarte (PL) foi até o posto de saúde ESF do Belém e flagrou um médico deixando o local para levar uma enfermeira ao ponto de ônibus. Já em Ribeirão Preto (SP), Junim Dedê (PL) visitou a UBS Oswaldo Cruz, na Vila Mariana, para conversar com profissionais da saúde e usuários do serviço.

O caso mais grave, no entanto, ocorreu em Felício dos Santos (MG). O vereador Wladimir Canuto (Avante) invadiu a sala vermelha de uma Unidade Básica de Saúde durante o atendimento de um paciente em estado grave, que acabou morrendo. Segundo a Prefeitura, o parlamentar ainda agrediu verbalmente os servidores da unidade.

A advogada Ariane Vilas Boas alerta para o impacto dessas práticas na rotina dos profissionais e pacientes. "Infelizmente, vivemos um momento em que a busca incessante por visibilidade e engajamento digital tem se sobreposto à preocupação real com a saúde pública. É fundamental que a sociedade compreenda a importância da fiscalização responsável e exija que os parlamentares atuem dentro dos limites da lei, garantindo que o direito à saúde da população permaneça como prioridade", conclui.