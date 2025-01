MetSul Arco-íris "diferente" surpreende moradores da capital gaúcha

Um espetáculo raro chamou a atenção dos moradores de Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (23). Por volta das 15h, o céu da capital gaúcha foi adornado por um " arco circunzenital ", uma faixa colorida que lembra um arco-íris, mas com cores invertidas e sem qualquer relação com chuvas.

Steve Ackerman, professor de Ciências Atmosféricas e Oceânicas da Universidade de Wisconsin-Madison, disse ao MetSul Metereologia que várias variáveis devem coincidir para que esse fenômeno ocorra. Um arco-íris de fogo é um dos poucos tipos de halos formados pela refração da luz em cristais de gelo em forma de placas misturados na atmosfera, ocorrendo tipicamente em nuvens do tipo Cirrus.

O que é o arco circunzenital?

O arco circunzenital é um fenômeno óptico que se forma quando a luz do sol interage com pequenos cristais de gelo presentes em nuvens situadas a mais de 6 km de altitude. Diferente do arco-íris comum, sua curvatura é voltada para o sol, e suas cores aparecem em ordem invertida.

Calor recorde no RS

O fenômeno aconteceu em um dia marcado pelo calor extremo no Rio Grande do Sul. A cidade de Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou impressionantes 42,4°C, marcando a temperatura mais alta do Brasil em 2025 até agora.

Entre as 10 temperaturas mais altas do país durante a tarde, nove ocorreram no RS. Porto Alegre também sofreu com o calor, registrando uma máxima de 34,7°C. Apesar de elevada, essa temperatura ficou abaixo do recorde da última sexta-feira (18), quando os termômetros chegaram a 35,7°C na capital.

Sem relação com o calorão

O arco circunzenital observado em Porto Alegre não tem qualquer relação com as altas temperaturas que atingiram o estado. O fenômeno é resultado das condições específicas das nuvens em grande altitude e do ângulo de incidência da luz solar.