Reprodução/Wikimedia Commons Voo foi remarcado para a noite de hoje

Um avião precisou retornar ao Aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos , na madrugada deste domingo (24) após passar por forte turbulência . O destino da aeronave, um Boeing 777, era Miami, nos Estados Unidos .

A companhia aérea do voo, American Airlines, afirmou, em comunicado, que o avião pousou com segurança no aeroporto de Cumbica. A empresa afirmou, segundo o g1, que apenas um passageiro foi encaminhado a um hospital local para fazer uma avaliação adicional, mas não divulgou mais informações sobre ele.

O Boeing levava 221 passageiros e 12 tripulantes no total. Após o ocorrido, o voo foi remarcado para a noite deste domingo.