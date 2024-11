Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Nesta sexta-feira (22), o mau tempo afetará 19 estados brasileiros, com chuvas fortes que, após atingirem principalmente o Centro-Oeste, agora se estendem para o Norte, Sudeste e Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "Perigo" para ao menos 12 estados e o Distrito Federal, devido à previsão de precipitações significativas e ventos intensos de até 100 km/h nas próximas horas.

O Inmet aconselha os moradores das áreas afetadas a evitarem se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, o instituto orienta o desligamento de aparelhos elétricos e do quadro geral de energia, se possível, para evitar danos.

O alerta de "perigo" abrange os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Amazonas, sul do Pará, Minas Gerais, além de áreas de São Paulo, Paraná, Tocantins e o Distrito Federal. Espera-se chuva de 30 a 60 mm/h e ventos de até 100 km/h, com risco de alagamentos, queda de galhos de árvores e interrupção no fornecimento de energia.

Além disso, o alerta amarelo de "perigo potencial" afeta regiões de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, e áreas de Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Roraima e Acre. Nesses locais, a previsão é de chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h, com risco de quedas de galhos, alagamentos e problemas na rede elétrica.