Rovena Rosa/Agência Brasil Pancadas de chuva isoladas devem ser registradas ao longo do dia

No feriado nacional desta quarta-feira (20), São Paulo deve registrar um dia chuvoso , de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre 17ºC e 32ºC ao longo do dia e a umidade máxima pode chegar a 95%.

A manhã, segundo o Inmet, deve ser mais nublada, com pancadas de chuva isoladas começando a ser registradas no período da tarde, e continuando até a noite.

De acordo com o Tempo Agora, há 59% de chance de chuva ao longo desta quarta.

Embora a umidade máxima prevista seja alta, a mínima pode chegar a 40%.

Os ventos, conforme o instituto, devem permanecer fracos, com velocidade média de 6 km/h, atingindo o maior índice de tarde, podendo chegar a 10 km/h.

Veja as temperaturas previstas para o resto da semana em São Paulo:

Quinta (21): 19°C a 29°C

Sexta (22): 18°C a 23°C

Sábado (23): 17°C a 23°C

Domingo (24): 14°C a 23°C

Fortes chuvas no Sul

Hoje, o Rio Grande do Sul tem previsão de chuvas fortes e temporais. A manhã deve ser marcada por precipitações volumosas, especialmente no Litoral Norte, na Região Metropolitana e em parte da Serra.

Os municípios de Torres, Tramandaí, Porto Alegre e São Leopoldo devem registrar os maiores acumulados de chuvas ao longo do dia. As rajadas de vento podem chegar a 85 km/h nessas áreas de risco para temporais .

A capital do estado, Porto Alegre, deve amanhecer com chuva persistente, que segue ao longo desta quarta, com temperatura máxima não ultrapassando os 19ºC.



A serra gaúcha também terá instabilidade, com chuvas fortes, raios e ventos intensos. Já o extremo sul, deve ter condições mais estáveis, sem risco de grandes precipitações.