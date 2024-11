AFP Líderes mundiais se reúnem no G20 18/11/24

A região Sul do Brasil está sob alerta de chuvas intensas nesta terça-feira (19), com possibilidade de v entos fortes e acúmulo de água em diversos pontos. No entanto, as demais regiões do país também devem enfrentar condições climáticas adversas. A cidade do Rio de Janeiro , que sedia os eventos do G20 , terá tempo parcialmente nublado, mas sem previsão de chuvas. Os termômetros podem atingir máximas de 31°C e mínimas acima dos 19°C.

Alerta para o Sul do Brasi

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado de Santa Catarina, as porções norte e oeste do Rio Grande do Sul e o extremo sul do Paraná podem registrar chuvas de até 100mm e ventos de até 100 km/h nesta terça-feira.

Esse cenário de mau tempo ocorre logo após uma onda de calor que atingiu a região no último domingo, com cidades gaúchas atingindo até 39°C, a maior temperatura registrada até agora em 2024. Porto Alegre, por exemplo, atingiu 37,6°C, um recorde para este ano.

Além do alerta para o Sul, outros dois avisos foram emitidos para chuvas fortes, com intensidade variável, em várias regiões. O Centro-Oeste e norte de Minas Gerais devem registrar chuvas de até 50mm, assim como o sul da Bahia, o Acre, o Amazonas, Rondônia, porções sul do Tocantins, Pará, Roraima e o Paraná. Estas áreas devem enfrentar condições climáticas adversas durante a terça-feira.

A região Sudeste, por outro lado, está quase completamente fora da área de alerta. São Paulo não deverá registrar chuvas, com máximas de 29°C e mínimas em torno dos 18°C. Em outras capitais da região, Belo Horizonte e Vitória terão máximas de 30°C e 31°C, respectivamente, sem previsão de precipitações.

Com exceção do sul da Bahia, toda a região Nordeste terá tempo firme, com máximas de 32°C em Fortaleza, João Pessoa e Salvador, 31°C em Maceió e Natal, e até 37°C em Teresina.

Em Brasília, o dia será de muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas e trovoadas, mas os termômetros não devem ultrapassar 27°C. Já em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 34°C, enquanto Goiânia deve registrar 30°C.

No Norte do país, Manaus deve registrar a maior temperatura do dia, com 38°C, podendo haver chuvas isoladas. Outras capitais da região também terão dias quentes, com Belém, Boa Vista e Macapá alcançando 35°C, e Palmas e Porto Velho atingindo 33°C. Já Rio Branco deve ter uma máxima de 31°C.