Luciana Corrêa Lula sofreu um acidente doméstico em outubro





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu autorização médica para retomar viagens aéreas após novos exames realizados neste domingo (10). O Hospital Sírio-Libanês divulgou os resultados dos exames, que apresentaram melhora em sua condição de saúde, permitindo que o presidente voltasse a cumprir sua agenda de viagens e atividades.

Lula havia sido orientado a evitar voos após uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada , no dia 19 de outubro, no qual bateu a nuca e precisou levar pontos. Agora, os médicos avaliaram positivamente os novos exames, permitindo que ele voltasse a viajar.

De acordo com o boletim médico divulgado hoje às 11h, o presidente “permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea". O boletim diz ainda que o presidente continuará a ser assistido pela equipe médica.

Viagem para o G20

A próxima viagem de Lula está marcada para a reunião da cúpula do G20, na qual o presidente deve embarcar no final da semana que vem e participar de eventos da cúpula no sábado (16). A principal reunião do G20, a Cúpula de Líderes, ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro.

Antes de embarcar, Lula terá uma agenda cheia em Brasília. Espera-se que ele se reúna com sua equipe econômica na segunda-feira (11), para concluir o pacote de cortes de gastos, cuja proposta vem sendo discutida desde a semana passada.





As medidas, no entanto, só deverão ser anunciadas após encontros do presidente com os líderes do Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.