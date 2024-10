Agência Brasil Acidente com equipe de remo deixa nove mortos no Paraná





Um acidente ocorreu na BR-376, entre o Paraná e Santa Catarina , resultando na morte de nove pessoas. Uma van com 10 passageiros, incluindo atletas de remo do Rio Grande do Sul , colidiu com uma carreta contêiner que perdeu os freios.

O motorista Macksuel Souza, que testemunhou o acidente, relatou que a van bateu na traseira de seu veículo após a colisão com a carreta. Em seguida, a carreta "voou" para uma área de mata e esmagou a van.

“Passei o radar, e deu aquela batida na minha traseira. Senti aquela pancada e acelerei o carro. Quando acelerei, vi no retrovisor a ‘vansona’ rodopiando [...] Depois eu voltei ali no acidente e estava lá o caminhão em cima da van, e um monte de gente berrando”, relatou ao site ND+.

O caso ocorreu por volta das 21h40 em Guaratuba (PR). A carreta, conduzida por um homem de 30 anos que se feriu levemente, colidiu com a van, que rodou e foi arrastada para fora da pista.





Mortes



Seis corpos foram localizados, mas o número de mortos chegou a 9. Um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida e ferimentos leves. A van vinha de São Paulo com destino a Pelotas em viagem fretada.

A pista foi interditada para trabalhos de resgate e remoção dos corpos. Um guindaste foi utilizado para içar a carreta e acessar a van. Os corpos serão encaminhados para o IML em Curitiba.

O acidente é investigado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), que ainda não divulgou informações sobre as causas do acidente.

