Reprodução Acidente deixou três pessoas mortas





Um acidente envolvendo um trio elétrico ocorreu na Curva da Pedra , em Pernambuco, neste domingo (20), resultando na morte de três pessoas e ferindo outras seis. Entre as vítimas fatais está Angélica da Silva Araújo, que foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos . Outras duas pessoas morreram no local do acidente.

Os feridos incluem integrantes da equipe do trio Zeus e uma amiga de Angélica, que está hospitalizada no Recife.

O trio elétrico tombou em uma curva fechada na rodovia PE-089, em Machados, Pernambuco, após o asfalto desnivelado ceder. O veículo desceu por um barranco de 50 metros, arrastando a vegetação, e sua cabine ficou retorcida.

O motorista do trio morreu preso às ferragens. Quatro das vítimas feridas foram encaminhadas a hospitais: duas delas com traumas graves foram levadas para o Hospital da Restauração, uma pessoa foi encaminhada para o Hospital Regional de Limoeiro, e outra vítima, que sofreu uma fratura no ombro, foi levada para um hospital particular.

De acordo com o Instituto de Criminalística, o acidente foi causado pelo asfalto desnivelado e a curva fechada da rodovia.

Mário Alves, que prestou atendimento às vítimas, declarou à TV Globo: “Infelizmente, tivemos um paciente que foi atendido, teve os primeiros atendimentos aqui no hospital - o estado, graças a Deus, não era tão grave, mas evadiu-se sem autorização da equipe”.





Trio elétrico participaria de uma festa

O trio elétrico Zeus estava a caminho de uma festa em comemoração à reeleição do prefeito Juarez da Banana. O prefeito de Machados lamentou o ocorrido e informou que os feridos estão recebendo os cuidados necessários.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o acidente, que será conduzido pela Delegacia de Machados.

A Novidades Serviços LTDA, empresa responsável pelo trio Zeus, emitiu uma nota expressando solidariedade às vítimas e familiares e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

