As chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias elevaram o nível das águas do Rio Guaíba , na capital Porto Alegre. Em dois dias, o nível subiu em 51 centímetros: na segunda-feira (30), o patamar era de 2,21 metros, e às 9h30 desta quarta (2) era de 2,72, segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

O nível de alerta para inundação é de 3,15 metros, e o nível de inundação da cidade é de 3,60 metros. Durante as enchentes de maio, o patamar atingiu 5,35 metros.

Nesta quinta (3), o nível já diminuiu para 2,67 metros. A expectativa é que ele abaixe nas próximas horas, pois a Defesa Civil estadual prevê tempo firme em todas as regiões do estado.





