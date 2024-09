Reprodução De acordo com as investigações, Orelha, que é dono de um ferro-velho, foi responsável por destruir o veículo no desmanche





Edilson Barbosa dos Santos , conhecido como " Orelha ", foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro por envolvimento na destruição do carro utilizado no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes , ocorrido em março de 2018.

A sentença foi proferida pelo juiz Renan de Freitas Ongaratto, da 39ª Vara Criminal, que determinou a pena de cinco anos de prisão para Orelha. Ele foi considerado culpado por embaraçar a investigação de infração penal relacionada à organização criminosa.

De acordo com as investigações, Orelha, que é dono de um ferro-velho, foi responsável por destruir o veículo no desmanche, o que dificultou o andamento das investigações.

A decisão judicial afirma que ele agiu com consciência da gravidade do crime e de sua repercussão, ressaltando que a destruição do carro contribuiu para a sensação de impunidade.

Orelha teria sido acionado por Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel, que era próximo dos executores do crime, Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz. O objetivo era eliminar o carro usado no atentado.

O juiz destacou que Orelha, ao ajudar a destruir o veículo, dificultou o trabalho das autoridades e atrasou a resolução do caso.

Durante os depoimentos, foi revelado que Orelha tinha conhecimento prévio da participação do carro no crime.





Apesar de inicialmente ter demonstrado medo de Ronnie Lessa e ter hesitado em participar, ele acabou contribuindo para a eliminação do veículo.

O automóvel foi levado para um desmanche no Morro da Pedreira, segundo o relato de Élcio de Queiroz.

Essa condenação é a primeira relacionada ao caso Marielle Franco, que continua sob investigação pelas autoridades.

