Eduardo Guilliod Maranhão, desembargador da 4ª Câmara Criminal do Recife, ordenou, nessa terça-feira (24), a revogação do mandado de prisão expedido contra Gusttavo Lima na segunda. Ele também foi o responsável pela soltura de Deolane Bezerra hoje.

Maranhão também suspendeu as outras medidas cautelares propostas por Andréa Calado, juíza da a 12ª Vara Criminal do TJ/PE. Agora, o cantor pode voltar a ter posse do passaporte e certificado de registro de arma de fogo, assim como porte das mesmas.

Gusttavo Lima teve um mandado de prisão emitido dentro da operação Integration. Esta, investiga lavagem de dinheiro e sites de apostas ilegais no Brasil.

As investigações diretas sobre ele incluem lavagem de dinheiro (será avaliado o valor de cerca de R$ 49 milhões recebidos por ele de jogos de aposta ), dar abrigo a foragidos, e divulgar apostas ilegais.

Liberação de Deolane Bezerra

O desembargador que liberou Gusttavo Lima é o mesmo que liberou o habeas corpus Deolane Bezerra . A decisão foi tomada com base na defesa apresentada pelos advogados de Darwin Filho, também preso na mesma operação.

Deolane deve seguir diversas regras, como: proibição de falar de empresas envolvidas na investigação, mudança de endereço, entre outros. Não está claro se Lima deverá seguir as mesmas condições das 18 pessoas liberadas por Maranhão em habeas corpus.

Cantor seguia solto

Embora o mandado de prisão tenha sido emitido na segunda-feira, Lima não foi preso. De acordo com o Jornal do Commercio, o cantor voou para Miami algumas horas antes de a juíza emitir o mandado, supostamente por ter sido avisado.

Os assessores do cantor não confirmaram nem negaram que ele saiu do país.

