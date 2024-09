Secretaria de Administração Penitenciária Thiago Brennand, empresário, preso

O empresário Thiago Brennand foi sentenciado pela Justiça de São Paulo a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, pelos crimes de estupro, gravação e ameaça de divulgação de vídeos íntimos. As informações são da coluna de Valmir Salaro no UOL.

Conforme a denúncia, Brennand foi acusado de forçar relações sexuais com uma mulher em seu apartamento em São Paulo durante um período de três semanas em 2016. O Ministério Público revelou que o empresário gravou os abusos e ameaçou publicar os vídeos nas redes sociais, além de ter perseguido a vítima após o término do relacionamento.

Esta é a quarta condenação de Brennand. Em outubro do ano passado, ele foi julgado culpado por estuprar uma norte-americana em Porto Feliz, São Paulo, em julho de 2021, sendo sua pena reduzida de 10 anos para 8 anos e 6 meses após recurso.

Em outra condenação, ele foi sentenciado a 1 ano e 8 meses em regime semiaberto por lesão corporal contra uma mulher em uma academia de São Paulo em 2022.

Além disso, Brennand foi condenado em janeiro deste ano a 8 anos de prisão por estuprar uma massagista em Porto Feliz, onde residia.

Desde abril do ano passado, ele cumpre pena em regime fechado na penitenciária de Tremembé, totalizando agora 28 anos e 8 meses de condenação acumulada.

