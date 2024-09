Reprodução Deolane deixou a prisão após passar duas noites detida

A influenciadora e empresária Deolane Bezerra , de 36 anos, teria deixado a prisão nesta sexta-feira (6), após duas noites, afirmaram fontes da Polícia Civil de Pernambuco à coluna do Paulo Cappelli , do jornal Metrópoles . O advogado que representa Deolane, Carlos André Dantas, porém, nega a informação e diz que há um "conflito de competência" no julgamento do habeas corpus, porque outro advogado ingressou com um pedido antes dele.

“Como qualquer advogado pode impetrar habeas corpus , um outro advogado impetrou antes de mim. Ele até desistiu, mas isso acabou gerando um conflito de competência. O habeas corpus que impetrei ainda não foi julgado”, afirmou Dantas à coluna.

Ela ainda estaria detida na Colônia Penal Feminina do Recife , conhecida como Bom Pastor. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a penitenciária é considerada modelo, destacando-se pela qualidade da estrutura e no atendimento às mulheres presas, especialmente mães.

Deolane foi presa na última quarta-feira (4) pela Polícia Civil em operação que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais . A mãe dela, Solange Bezerra, também foi detida na ocasião.

Batizada de "Integration", a operação foi iniciada ainda em 2023. Nesta nova fase, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife emitiu 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais.

Segundo a Polícia Civil, a operação ainda investiga o sequestro de bens, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além disso, foi decretado o bloqueio de ativos financeiros que ultrapassam R$ 2,1 bilhões, quantia referente ao total investigado pela operação.

Além das polícias civis de Pernambuco e São Paulo, as investigações contaram com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e com as polícias civis dos estados de Paraná, Paraíba e Goiás.

