O Brasil enfrenta uma nova onda de calor que começou no início da semana e continuará nesta quinta-feira (5), com altas temperaturas e baixa umidade. Enquanto o Sul do país experimenta um resfriamento, com Porto Alegre registrando mínima de 9ºC, a maioria das capitais do país verá temperaturas acima de 30ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo potencial para várias condições meteorológicas.

O calor extremo deve ser mais intenso em partes de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e Amazonas, com temperaturas máximas previstas de 25°C a 37°C nas capitais. No Rio de Janeiro, a máxima será de 33°C, com mínima de 18°C e possibilidade de chuva fraca à noite.



Meteorologistas da MetSul prevêem que setembro será um dos meses mais quentes já registrados no Brasil, com temperaturas variando de 40ºC a 45ºC em várias regiões. A onda de calor afetará intensamente o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e outras áreas, com possibilidades de quebra de recordes históricos de temperatura.



Especialistas do Climatempo alertam que ondas de calor nesta época do ano têm se tornado mais frequentes e intensas, e esta pode superar as anteriores de março/abril e maio em termos de duração e temperatura.

Os modelos meteorológicos indicam que o calor pode persistir até a segunda quinzena de setembro, com uma nova frente fria esperada a partir do dia 19. No entanto, as previsões de chuvas para algumas áreas são limitadas, com expectativa de precipitações apenas entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro.



A baixa umidade do ar pode atingir níveis críticos, abaixo de 12% em áreas do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo e outros estados. A MetSul destaca que o calor intenso e o ar seco aumentam o risco de incêndios e têm impactos significativos na saúde.

A massa de ar quente que está afetando o Brasil se expandirá para o Sul na segunda semana de setembro, trazendo calor intenso até em regiões onde temperaturas tão altas não são comuns nesta época do ano, como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O MetSul prevê que esta será uma semana de calor extremo, com temperaturas muito acima da média para o mês de setembro.

O acompanhamento das condições meteorológicas e os alertas do Inmet são essenciais para a segurança e saúde da população durante este período de calor extremo.

Sul

Alerta em laranja indica perigo de calor extremo que afetará estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. O calor deve elevar as temperaturas em até 5ºC acima da média por até cinco dias.

O Inmet emitiu alerta para o Rio Grande do Sul devido a geadas e declínio de temperatura, com mínimas previstas de 11°C e 12°C em Santa Catarina e Paraná, respectivamente.

Alertas de tempestade com risco de queda de granizo foram emitidos para São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Além disso, há uma previsão de ventos costeiros intensificados nos litorais de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

