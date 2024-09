Divulgação Homem morreu ao surfar em piscinas naturais em Garopaba

Na manhã desta quarta-feira (4) um idoso de 66 anos, identificado como Daniel Loriggio, faleceu enquanto surfava em uma piscina de ondas artificiais em Garopaba, no Sul de Santa Catarina. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Loriggio, morador de Florianópolis, era proprietário de um dos imóveis no parque de surfe.

De acordo com a Surfland Brasil, a empresa que opera o parque, um laudo para determinar a causa da morte está sendo elaborado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO). O parque é conhecido por suas piscinas equipadas com sistemas que geram ondas em diferentes níveis, atraindo esportistas de diversas regiões.



A empresa relatou que Daniel Loriggio foi visto desacordado na água após se afastar de sua prancha. Imediatamente, a equipe de segurança aquática do local iniciou o resgate. Apesar de ainda apresentar sinais vitais, a situação evoluiu rapidamente. Socorristas do Corpo de Bombeiros, SAMU e a equipe médica avançada do helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram acionados e prestaram os primeiros socorros.



A morte foi confirmada ainda no local. A vítima recebeu os cuidados da equipe de enfermagem da empresa e o parque foi fechado durante o dia.

A Surfland Brasil está colaborando com as investigações para esclarecer as causas do acidente. Veja o que disseram, em nota:

É com imenso pesar que informamos o falecimento de um de nossos clientes proprietários nas dependências da Surfland Brasil. O incidente ocorreu enquanto ele surfava na piscina de ondas. O laudo está sendo elaborado pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO), responsável pela apuração de mortes naturais. O cliente foi avistado desacordado na água, logo após se afastar da prancha. Em questão de segundos, ele foi resgatado pela equipe de segurança aquática, ainda com sinais vitais, e recebeu os primeiros socorros, com o apoio do Corpo de Bombeiros, SAMU e da equipe médica avançada do helicóptero Águia da PMSC.



Estamos profundamente consternados com essa perda e expressamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos neste momento tão difícil.

Informamos que o Parque foi fechado imediatamente e permanecerá assim durante o dia de hoje (04/09). Agradecemos pela compreensão e pelo apoio de todos neste momento tão sensível e triste.