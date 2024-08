Reprodução/redes sociais Briga em academia repercutiu nas redes sociais

Um vídeo da enfermeira Cláudia Dantas de Sá, 44, e Crislani Bandeira Melo, 30, brigando e se batendo em uma academia de Porto Velho, Rondônia, ganhou as redes sociais. Após se espalhar pelas redes, a questão chegou ao tribunal.

O desentendimento foi em 17 de agosto de 2024 e motivado por questões de ciúme amoroso e Edson de Oliveira Cavalcante. Cláudia abriu um pedido de indenização no valor de R$ 20 mil: "Fui humilhada publicamente por essa situação. Ela já havia protagonizado outras cenas violentas registradas em vídeo, inclusive envolvendo a esposa de Edson na porta da academia. É inaceitável", disse a mulher para jornal O Globo.

O vídeo viralizou por si só, mas o fato de Edson ser fisicamente semelhante ao craque Neto, ex-jogador, deu ainda mais força para a história.

A primeira audiência está marcada para 16 de setembro. As duas deverão se encontrar e discutir judicialmente o caso e a agressão.

Como foi a briga?

A briga aconteceu dentro de uma academia. As mulheres eram amigas, mas tiveram um problema pessoal e partiram para a agressão física em meio a colegas de exercício. Crislani foi para cima de Cláudia e atacou com socos, chutes e puxões de cabelo.

Edson de Oliveira Cavalcante, advogado, tentou apartar a briga e segurou Crislani. Ela, no entanto, se desvencilhou e voltou para o conflito. No vídeo, a mulher chega a arrancar uma mecha do cabelo da ex-amiga.

Thiago Gomes Vasconcelos, 36, trabalha como personal trainer na academia e também tentou intervir e ajudar Cláudia, mas sem sucesso: “Tentei proteger a minha aluna, mas fui atacado por Crislani. Ela me deu tapas, arranhões no pescoço e vários socos no rosto, além de quebrar meus óculos”, disse para a polícia.

Tudo isso foi capturado em vídeo por Diego Magalhães da Silva, 33. Ele é amigo de Cláudia e gravou tudo. Pouco depois, as imagens estavam nas redes sociais.

Disputa amorosa

Durante a conversa com O Globo, Cláudia comentou sobre as repercussões do vídeo depois de viralizar: “Os portais de notícias publicaram o vídeo dizendo que nós duas estávamos disputando o Edson. Isso não é verdade. Nunca tive qualquer relação amorosa com ele. Em 2011, tive um breve relacionamento com o pai dele, mas hoje somos todos amigos. É importante esclarecer o que realmente aconteceu. Eu jamais brigaria por homem algum. Esse roteiro é algo inacreditável,” comentou.

Ela contou que, na verdade, Crislani quem teria algo com o advogado. “Alguém disse ao Edson que Crislani ainda estava com o marido, então ele contratou um detetive para investigar. Ela acredita que fui eu quem contou a verdade ao Edson. Por isso essa louca foi até a academia para me agredir. Mas eu nada tenho a ver com essa fofoca. A cidade inteira sabe da verdade.”

A mulher, supostamente, tem uma tatuagem com o nome completo de Edson e compartilha fotos de casal nas redes sociais.

Então, não era Craque Neto?

A polêmica ficou ainda mais popular por Edson ser bastante parecido com craque Neto, ex-jogador e comentarista da Band. O futebolista precisou ir à TV explicar o que acontecia:

“Tem um cara que parece eu, os caras falaram que parece eu e aí o pau tora, o bicho pegou. A amante brigando com a esposa e a esposa… e eu só querendo apartar. Foi cabelo para todo lado. Então, gente, para deixar bem claro, não sou eu”.

“Se vocês quiserem mandar e repercutir isso aí. Se quiser acabar com a minha vida, falar que eu sou vagabundo, que eu sou um homem desgraçado, que eu tenho amante, que não sei o que, vocês podem falar que não tem problema nenhum”, finalizou

E os caras falando que era o Craque Neto neste vídeo (amante brigando com a esposa) e ele teve que ir para TV para desmentir kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/XQU8qgD0sx — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) August 19, 2024





Academia de elite

O caso ocorreu na academia Adrenaline, considerada de elite na cidade de Porto Velho. Diversos grandes nomes da sociedade local, como juízes, políticos e outras figuras públicas, também treinam lá. As mensalidades variam entre R$ 100 e R$ 260. Crislani e Edison foram expulsos do local.