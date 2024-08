Reprodução Aline Fernanda de Siqueira Maschietto estava detida no país europeu desde dezembro de 2023

A brasileira Aline Fernanda de Siqueira Maschietto , acusada de tentativa de homicídio em Ribeirão Preto (SP) desde outubro de 2022, confessou que esfaqueou um homem que ela conheceu por um aplicativo de relacionamento, mas negou que a motivação tenha sido ciúmes .

Ela foi extraditada da Espanha e está presa na Penitenciária Feminina de Sant'Ana, em São Paulo, desde junho. Na Espanha, a brasileira foi notada pela imprensa internacional ao denunciar um advogado, filho do presidente do Tribunal Constitucional da Espanha, por estupro. Ela retirou as acusações dias depois.

No Brasil, era procurada por tentativa de homicídio desde outubro de 2022, quando foi acusada de esfaquear um homem três vezes. Ela confessou o crime em entrevista à Record.

"Por que eu teria ciúme de uma pessoa que eu só me relacionava sexualmente? Que não era nada para mim. Ele me deu um tapa na cara. Ele foi até a cozinha e eu fui atrás dele. Porque ele foi direto no faqueiro. Eu já sabia que dali eu não ia sair viva daquilo", disse Aline.

Segundo a Polícia Civil, à época, a vítima foi encontrada com ferimentos dentro do quarto de um flat na Avenida Presidente Kennedy, em Ribeirão Preto, após um funcionário ouvir gritos dele pedindo para que arrombassem a porta porque "ela vai me matar". O homem foi hospitalizado e sobreviveu.

"E depois que ele esfaqueou minha perna, eu peguei outra faca que foi uma faca de pão. E meus olhos nublaram. Eu fui para cima dele e dei cinco facadas nele. Se eu quisesse matá-lo, eu teria dado 20 facadas nele porque não teria ninguém ali no momento para socorrer", completou Aline.

Na época, Aline relatou à polícia que havia acabado de retornar do México e, por isso, marcou um encontro com o homem no flat. Ela diz que eles começaram a discussão porque ele havia chamado outra mulher para estar com ele.

Aline diz que o homem a ameaçou com uma faca durante a discussão, e que ela se defendia dos ataques dele, quando o funcionário arrombou a porta do quarto e separou o casal. Ela também afirmou que o homem havia jogado as chaves do flat pela janela.

