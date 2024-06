Reprodução Momento em que atirador dispara diversas vezes contra carro após discussão de trânsito na sexta-feira (14)

O empresário Adriano Domingues da Costa, que está foragido da Justiça após ser filmado atirando contra o carro de um casal durante uma discussão na Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), dirigia em alta velocidade antes de bater no outro veículo, segundo as vítimas.

O caso aconteceu na última sexta-feira (14), e o casal fez a revelação em entrevista ao programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta segunda (17).

De acordo com Gabrielle Gimenez e William Isidoro, a colisão levou à briga e, posteriormente, às ameaças do empresário.

"Ele estava em alta velocidade e bateu na lateral do nosso carro. Nós pedimos para ele encostar e, quando encostou, já desceu armado. Na segunda parada, eu já estava em contato com o 190, informando a nossa localização para que eles pudessem enviar uma viatura", disse Gabrielle.

Segundo a advogada do casal, Nayara Souza, foram duas paradas após a colisão. Na primeira, Adriano desceu armado e deu uma coronhada no vidro do passageiro. Foi na segunda parada que ele desceu novamente e atirou contra o carro.

Já o advogado do empresário, Luiz Carlos Tucho de Souza, afirma que foi o carro do casal que atingiu a traseira da caminhonete dele. A defesa de Adriano diz, ainda, que ele foi perseguido durante 40 minutos sob ameaças contra sua família.

Ainda na entrevista ao programa, Isidoro rebateu a acusação e informou que é instrutor de tiro,e que por isso sabia que não poderia portar nenhuma arma naquela situação.

"Nós sabemos que naquele momento não poderíamos estar armados. Isso foi constatado pela polícia. Quando paramos no posto, os policiais constataram que não havia arma no nosso carro", disse.



Veja o momento da briga de trânsito





Entenda o caso

O casal gravou o momento em que Adriano Domingues da Costa dá três disparos contra o veículo: um na direção da passageira e dois no pneu do veículo.

O veículo do empresário foi apreendido pela polícia no sábado (15), em uma pousada em Piraju (SP), a 215 quilômetros de Boituva. Ele fugiu antes dos policiais chegarem e segue foragido.

A esposa dele foi encontrada no local mas não foi detida, uma vez que não há mandado de prisão expedido no nome dela. Ela vai prestar depoimento no decorrer da investigação..

No domingo (16), a corporação cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do empresãrio em Maiporão (SP). Os agentes apreenderam o passaporte de Adriano, um cofre e uma tonfa - um tipo de arma branca das artes marciais de Okinawa.

A ação dos policiais foi criticada pelo advogado de Adriano, que alega que ainda não teve acesso aos autos do processo e que o cliente não está em São Paulo.

"Não havia a menor necessidade de se invadir uma casa desse jeito. Deviam ter tocado a campainha. Haviam pessoas na casa naquele momento, inclusive duas crianças. Arrebentaram o portão, estouraram a porta da frente", alega.

"O que temos até o momento é um porte ilegal e disparo de arma de fogo. A tentativa de homicídio está em uma condição de crime impossível, por conta da blindagem do veículo", completa.

A polícia registrou um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio por motivo fútil. Segundo o advogado, Adriano Domingues da Costa se apresentará na delegacia nos próximos dias.

