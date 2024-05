Reprodução/redes sociais Câmera externa flagrou o veículo se aproximando das bombas e atingindo a porta de vidro da loja

Câmeras de segurança de um posto de gasolina no Distrito Federal flagraram o momento em que um carro invade o vidro da loja de conveniência e atinge uma mulher. O caso aconteceu no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal, na madrugada do último domingo (26).

Assista aos registros:





As imagens mostram que a vítima lanchava com outras duas mulheres quando o carro atravessou a porta de vidro da unidade e a atingiu.

Segundo informações do G1, a motorista informou à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que queria parar na unidade para comprar água e, quando foi parar o veículo, pisou no acelerador em vez do freio.

Três câmeras de segurança flagraram todo o percurso do carro até parar dentro da loja. A primeira, da área externa, capturou o momento que o carro se aproxima das bombas de combustíve e segue em direção à loja de conveniência.

A segunda flagra o veículo atravessando a porta de vidro, e a terceira, de dentro da unidade, mostra uma das mulheres sendo atingida enquanto lanchava.

Uma pessoa ficou ferida com os estilhaços do vidro quebrado. A mulher atingida pelo carro não se machucou e a motorista não teve necessidade de ser levada para o hospital.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp