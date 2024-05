Reprodução Renato se tornou recordista





Renato Bayma Gaia fez história ao quebrar o recorde mundial de maior rotação de pé, girando seu pé direito em impressionantes 210,66 graus. Este feito superou o recorde anterior em notáveis 28,63 graus, estabelecendo um novo marco na história dos recordes mundiais.

O brasileiro, que descobriu sua habilidade peculiar há 30 anos, não precisou de prática para alcançar esse feito extraordinário. Sua habilidade inata permitiu que ele se tornasse o primeiro a alcançar uma rotação superior a 180 graus, um feito nunca antes realizado.

Antes dele, o recorde era detido por três homens — dois americanos e um inglês. O recorde feminino de maior rotação de pé é de 171,4 graus, detido por Kelsey Grubb, do Novo México, EUA.

Com sua conquista, Gaia não apenas superou todos os anteriores, mas também redefiniu os limites do que é possível nessa categoria.

Renato dedicou seu recorde à figura do Curupira, uma criatura do folclore brasileiro conhecida por proteger as florestas.

Além disso, ele representou com orgulho seu time de futebol, o Palmeiras, e homenageou seus times esportivos favoritos dos Estados Unidos: Philadelphia Eagles (futebol americano), Charlotte Hornets (basquete), Chicago Cubs (beisebol) e Pittsburgh Penguins (hóquei).

Para a validação do recorde, várias regras precisaram ser seguidas rigorosamente. Renato iniciou com ambos os pés juntos e voltados para frente, girou o pé mantendo o calcanhar ou os dedos imóveis, não utilizou as mãos ou qualquer dispositivo auxiliar e não mudou a direção do corpo superior. Além disso, permaneceu de pé por pelo menos 10 segundos após a rotação.

O brasileiro não é estranho aos recordes mundiais, possuindo já quatro títulos no Guinness. Seus recordes incluem o maior número de toques da língua no nariz em um minuto, com 334 toques, o tempo mais rápido para remover cinco blocos de Jenga com a língua, em 7,38 segundos, e o tempo mais rápido para montar e derrubar 10 livros, em 6,94 segundos.

Gaia afirmou que planeja defender seus títulos com a mesma tenacidade do Curupira, que protege a floresta amazônica.

