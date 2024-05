Reprodução Sogra tem dificuldades de locomoção, por isso não conseguiu pedir ajuda

Uma idosa de 89 anos ficou em casa com o corpo da nora, de 49 anos, que foi assassinada por 48 horas. O caso aconteceu em Timbuí, no Norte do Espírito Santo . O crime ocorreu na sexta-feira (24) e a mulher só foi tirada de casa no domingo (26).

A vítima era Rosilda Fátima Barbosa dos Reis, que morava com o marido e a mãe dele, foi morta pelo companheiro, que invadiu a casa e a agrediu, segundo a sogra.

Rosilda foi encontrada com hematomas nos braços e nas mãos, o que indica também movimentos de defesa.

A idosa disse que o criminoso fugiu e a nora ficou morta em casa. A senhora afirmou ainda que tentou pedir ajuda, mas como tem a mobilidade reduzida, não conseguiu.

Somente no domingo a idosa conseguiu ajuda, quando uma pessoa passava próximo à residência e ouviu os gritos dela.

A senhora disse à polícia que não sabe onde o filho está. Testemunhas disseram que a vítima era constantemente agredida pelo homem.

O caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Fundão. Até o momento, ninguém foi preso.

