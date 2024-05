Reprodução/redes sociais Entregador de app levou um tiro na mochila na cidade de Abreu e Lima

Um entregador de aplicativo reagiu a um assalto e só não levou um tio nas costas graças à sua mochila. O caso aconteceu no último sábado (18), em Abreu e Lima, no Grande Recife , Pernambuco . Assista ao final da matéria.

Em imagens gravadas por câmeras de segurança, é possível ver o entregador em sua moto sendo abordado por dois bandidos. Surpreendido, o homem deixa sua motocicleta no chão e sai correndo no sentido contrário dos criminosos.

No vídeo, o entregador chega a cair ao ser alvejado nas costas, mas consegue se recuperar. Já os bandidos, que estavam em outra moto, deixam o local do crime sem levar nada.

Uma moradora da rua declarou à TV Globo que, na abordagem, os dois homens tentaram roubar uma corrente do entregador, que só não ficou gravemente ferimento devido ao seu equipamento de trabalho.

A PM afirma que nenhum boletim de ocorrência foi protocolado. De acordo com a corporação, o caso está sob responsabilidade da delegacia de Abreu e Lima "as devidas providências sejam tomadas para o esclarecimento do fato".

Assista abaixo:





