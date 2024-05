Reprodução/X Mulher dá golpes na cabeça da outra com bicho de pelúcia em shopping de Recife

Um desentendimento por causa de uma máquina de bichos de pelúcia terminou em pancadaria no Shopping Recife, que fica no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. O caso aconteceu na última sexta-feira (17) e imagens da briga viralizaram nas redes.

Nas imagens, é possível ver quatro clientes, sendo dois homens e duas mulheres, trocando socos e chutes. As mulheres agarram o cabelo uma da outra. Um homem puxa as duas e soca o rosto de uma delas.

Em seguida, outra pessoa aparece e tenta segurar o agressor, mas, logo depois, o homem que tentava separar as mulheres se aproxima e é recebido por um chute do agressor e cai no chão.

Os dois homens, então, começam a se agredir. Ao mesmo tempo, uma das mulheres é agredida com pancadas na cabeça feitas com um bicho de pelúcia.

Um segurança do estabelecimento separa os homens que brigam no chão, e as mulheres são separadas por um outro cliente.

Shopping e polícia se manifestam

Ao G1, o Shopping Recife lamentou o desentendimento, que teve a interferência imediata dos profissionais de segurança. Ainda, disse que está à disposição dos órgãos competentes para eventuais esclarecimentos.

Já a Polícia Civil disse, em nota, que o caso é investigando como lesão corporal e rixa. Além disso, informou que a ocorrência envolveu duas mulheres, uma de 32 anos e outra de 35; e dois homens, de 36 anos e 37 anos.

"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão até a elucidação dos fatos", afirmou a polícia.

