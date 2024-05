Reprodução/redes sociais Onda leva homens em praia de Niterói, no Rio de Janeiro

Dois banhistas que estavam em uma pedra na Praia de Itacoatiara , em Niterói , no Rio de Janeiro , foram arrastados após uma forte onda atingir o local. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver dois homens deslizando nas pedras. Assista abaixo.

De acordo com os bombeiros, ambos não seguiram a recomendação da corporação e estavam em uma área perigosa no momento do acidente. Até o momento da publicação, o estado de saúde deles era desconhecido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há um alerta de ressaca, com ondas podendo chegar a 3 metros de altura. Por isso, o banho de mar na praia de Niterói não era recomendado para esta sexta-feira (17).

Somente nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros realizou 27 resgates no litoral fluminense. A maioria, 17, foi na área do Gmar de Copacabana.

Assista abaixo:

Niterói: Banhistas são arrastados por onda em pedra de Itacoatiara. Em 24 horas de ressaca, bombeiros resgataram 27 pessoas no litoral fluminense https://t.co/tBe9dkOui7 pic.twitter.com/c4ABw7mjpH — São Gonçalo Urgente 📢 (@SGOurgente) May 17, 2024





