Reprodução Praia de Fernando de Noronha





Um episódio curioso aconteceu com a médica Luna Costa durante uma viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco. Enquanto passeava em uma canoa, no dia 6 de maio, a médica perdeu o telefone celular e cinco cartões de crédito.



O que ela não esperava, entretanto, era que os objetos, além da carteira do Conselho de Medicina, seriam localizados no fundo do mar por um mergulhador e devovidos para ela em sua casa, no Rio de Janeiro.

O condutor de visitantes Dudu Souza, que também possui uma embarcação, localizou os pertences da médica no dia 10 de maio em uma profundidade de seis metros. Ele conta que durante um passeio de barco com um casal, uma das turistas em questão viu o celular no fundo do mar. Dudu, então, fez um mergulho de seis metros de profundidade, encontrando também cartões e a carteira da médica.

A turista até chegou a oferecer o valor de R$ 10 mil para quem localizasse os objetos, entretanto o condutor, para surpresa de Luna, afirmou que não queria receber nenhuma quantia.

