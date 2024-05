Divulgação Cavex Militar salva família ilhada no telhado no RS

Na tarde desta terça-feira (14), militares do Comando de Aviação do Exército (Cavex), de Taubaté (SP) resgataram sete pessoas que estavam no telhado de um prédio em Canoas, no Rio Grande do Sul . Cerca de 80 militares do Cavex estão no estado, participando das operações de resgate às vítimas dos temporais que causaram diversos problemas na região , onde mais de 140 pessoas já perderam a vida.

Segundo informações do Cavex, as sete pessoas resgatadas, incluindo cinco membros da mesma família, estavam no prédio desde o início das enchentes. Eles haviam armazenado comida, água e suprimentos básicos. Com o aumento do nível da água, o grupo solicitou ajuda e se refugiou no topo do prédio, aguardando o resgate, que chegou no fim da tarde.

Utilizando um helicóptero Cougar e um guincho, os militares do Cavex chegaram ao local e efetuaram o resgate das sete pessoas, juntamente com alguns animais que estavam com elas. O grupo foi levado para a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, que atualmente funciona como abrigo. Todos foram relatados como estando em bom estado de saúde.

Atualmente, nove aeronaves e cerca de 80 militares estão atuando no Rio Grande do Sul, com foco em operações de busca e salvamento. Não há previsão de retorno para Taubaté.



Vídeo