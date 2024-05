Reprodução Ônibus escolar foi arrastado em SC

Um ônibus escolar foi engolido pela água das fortes chuvas em Capinzal, no Oeste de Santa Catarina . O caso aconteceu nesta quinta-feira (2) e ninguém ficou ferido.

De acordo com a Secretária de Educação do município, o motorista do veículo tirou as crianças pela janela assim que percebeu o nível da água subindo. A foto que circula pela internet foi tirada duas horas após a saída dos estudantes, quando o ônibus já estava submerso.

"Quando ele parou nesse ponto, a água ainda estava chegando no ônibus. Então ele parou para poder tirar os alunos, deixou o ônibus ali e seguiu por um outro acesso até o vizinho mais próximo, que acolheu todos eles até nós podermos levar todos para casa, com segurança", informou a secretária ao g1.

As aulas foram suspensas no muicípio nesta sexta-feira.

Há 19 desalojados na cidade de Capinzal. Destes,13 são adultos, cinco crianças e um bebê. De acordo com a Defesa Civil do Município, todos foram levados para um hotel e estão sob cuidados da Assistência Social.

Alerta máximo

Nesta sexta-feira (3), a Defesa Civil emitiu em "alerta máximo" para deslizamentos de terra e desabamentos de estruturas nos municípios catarinenses. Além disso, foi registrada a primeira morte no estado em decorrência das chuvas, em Ipira.

