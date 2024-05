Reprodução Twitter 27.09.2023 Avanço do Guaíba alaga áreas em Belém Novo, no extremo Sul de Porto Alegre

O sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre não está resistindo completamente aos temporais que atingem o Rio Grande do Sul . Nesta sexta-feira (3), a comporta de número 14, localizada na Zona Norte da capital, se rompeu parcialmente no momento em que tanques do Exército chegavam para reforçar a estrutura. Abaixo, entenda como funcionam as comportas e os riscos do rompimento.

Como funcionam as comportas?

Com cerca de 5 de metros de altura, as comportas são portas metálicas e que visam barrar a água do Guaíba. Em momentos de chuva forte, elas são fechadas para alertar a população. Para ser movida, é necessário utilizar uma retroescavadeira. Além disso, sacos de areia são colocados para reforçar a estrutura e evitar que a água passe pelas frestas.

Outras podem se romper

De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, há pelo menos mais uma comporta com risco iminente de rompimento, a de número 12. A notícia deixou os moradores de Porto Alegre ainda mais apreensivos. No momento

Riscos após o rompimento

A possibilidade de uma grande enchente na capital do Rio Grande do Sul aumenta, caso haja o rompimento de novas comportas. Atualmente, o nível do Guaíba está em 4,50 metros. Segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), a expectativa é que o nível suba nos próximos dias.

"Uma eventual nova ruptura pode causar uma onda, arrastando pessoas, ferindo e até colocando em risco a vida das pessoas", disse Eduardo Leite.

A Defesa Civil estadual mandou moradores, comerciantes e trabalhadores saírem do centro histórico. O alerta vale para as regiões próximas às ruas Siqueira Campos, Sete de Setembro, Rua dos Andradas (rua da Praia), avenida Júlio de Castilhos e arredores.

