Um homem morreu nesta sexta-feira (3) ao ser arrastado pela tempestade que atingiu a cidade de Bela Vista da Caroba, no Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Militar para a RPC, afiliada da Globo no estado.

Segundo relatos das autoridades, a vítima estava em um veículo acompanhado por outras duas pessoas durante a forte chuva. O incidente ocorreu quando o automóvel foi arrastado pela correnteza após passar por um bueiro sobre o córrego Lajeado Bonito.

O corpo do homem foi encontrado próximo ao carro, após ser arrastado por uma distância de cinco quilômetros.

Um dos ocupantes do veículo, outro homem, conseguiu se libertar do cinto de segurança e sair do carro. Ele foi encaminhado para um hospital local, onde recebeu atendimento médico.

No entanto, a terceira pessoa, uma mulher que também estava no veículo, ainda não foi localizada pelas equipes de resgate.

A fatalidade ocorre em meio às severas tempestades que têm atingido o Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira (29), causando diversos problemas na região.

Agora, as chuvas se estenderam para Santa Catarina e também para o Paraná, o que tem acendido um sinal de alerta por parte das autoridades públicas.

