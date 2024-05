ULBRA TV Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública após chuvas causarem destruição e deixarem mortos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas climáticos na quinta-feira (2) para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Previsões indicam que as tempestades podem persistir até o meio-dia desta sexta-feira (3), trazendo chuvas intensas, com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h), podendo chegar até 100 mm em um único dia. O RS já registra 32 mortes e mais de 70 desaparecidos por conta das chuvas históricas para o estado.

Além das chuvas, há preocupações com os ventos, que podem atingir até 100 km/h, e com a possibilidade de granizo. Mais de 700 localidades em Santa Catarina podem ser impactadas por esses fenômenos.

Outro comunicado do Inmet aponta que esses eventos climáticos podem continuar até o próximo domingo (5), com risco de descargas elétricas, especialmente no norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina.

Os alertas de acumulado de chuva aumentam o risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. O alerta abrange 494 localidades, considerando os 497 municípios do Rio Grande do Sul e os 295 de Santa Catarina.

Em Soledade, onde residem cerca de 30 mil habitantes, o volume acumulado de precipitação atingiu 488,6 mm desde 26 de abril até às 9h desta quinta (2). Nas últimas 24 horas, foram registrados 246,2 mm de chuva. Registros também apontam volumes significativos em Santa Maria (484,8 mm) e Canela (460 mm).

Para contextualizar, a média histórica de chuva em Santa Maria, por exemplo, para todo o mês de maio é de 136,6 mm. Em pouco mais de quatro dias, choveu 3,5 vezes mais do que o esperado para o mês ou 27% do total anual previsto (1.777 mm).

Calor

Uma nova onda de calor está prevista para os próximos dias no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil. Inicialmente programada para terminar nesta semana, essa onda de calor agora deve continuar pelo menos até o dia 10 de maio, afetando principalmente o Centro-Sul do país.

Essa condição é causada pela influência de uma área de alta pressão que impede a entrada de frentes frias no Sudeste e no Centro-Oeste. Isso mantém o ar quente e seco nessas áreas, enquanto as chuvas se concentram no Sul.

O Inmet emitiu diferentes alertas de acordo com a duração e a intensidade das altas temperaturas:

Alerta de perigo potencial: quando a temperatura sobe 5ºC acima da média por dois a três dias. Cuidado extra é necessário para atividades que possam ser afetadas pelo clima.

Alerta de perigo: temperatura elevada em 5ºC acima da média por três a cinco dias. É importante ficar atento e acompanhar as previsões meteorológicas.

Alerta de grande perigo: aumento de 5ºC acima da média por mais de cinco dias seguidos. Há previsão de um fenômeno meteorológico excepcional, com alto risco para a integridade física.

O aviso de perigo potencial abrange o sul de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. Os avisos de perigo incluem o nordeste do Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já o alerta de grande perigo abrange uma extensa área no Centro-Oeste do país, incluindo o norte do Paraná, oeste de São Paulo, oeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso.

