Reprodução/istock Grupo especializado em furto de celulares em grandes eventos é alvo de operação no DF e em dois estados

Na manhã desta segunda-feira (22), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação contra um grupo especializado em furto de celulares. De acordo com a PCDF, 32 suspeitos foram identificados no DF, em Goiás e em São Paulo.

A PCDF descobriu que o grupo, intitulado de "Tropa do Arranca", foi criado no DF com a premissa específica de furtar aparelhos celulares em eventos de lazer de grande porte. São investigados crimes de furto, furto mediante fraude, roubo, estelionato e receptação.

A investigação aponta que o grupo criminoso se subdividia em seis núcleos:

Núcleo dos organizadores dos crimes;

Núcleo dos responsáveis pela prática dos furtos;

Núcleo responsável pela guarda dos aparelhos subtraídos;

Núcleo responsável pelo desbloqueio dos aparelhos subtraídos;

Núcleo responsável por receptar os aparelhos que já foram subtraídos pela organização;

Núcleo responsável pela logística financeira da organização.

A operação começou em abril de 2023, com a prisão em flagrante de cinco integrantes do grupo que estavam furtando celulares em um evento de uma atração internacional, em Brasília. Segundo a PCDF, eles já foram condenados pelos crimes nos quais foram autuados.

A "Operação PickPocket", deflagrada nesta segunda-feira, cumpriu buscas e apreensões nas regiões de Ceilândia, Sol Nascente, Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, e nas cidades de Águas Lindas de Goiás (GO), Alexânia (GO) e São José do Rio Preto (SP).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp