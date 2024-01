Reprodução Alagamento na Bahia

A Defesa Civil de Salvador (BA) informou ter recebido pelo menos 135 chamadas para atender a emergências e problemas causados pela chuva na capital baiana neste sábado. Sete imóveis já desabaram total ou parcialmente, além de três quedas de árvores e 30 casas alagadas.

A previsão do tempo indica continuidade da chuva até a noite, com vários pontos da cidade em observação devido ao risco. Trinta pontos apresentam ameaça de desabamento, principalmente no Centro, e 22 pontos em encostas têm risco de deslizamento, principalmente no bairro da Liberdade.

A TV Globo registrou a queda da cobertura de uma estrutura montada para o carnaval em Ondina, e na Cidade Baixa várias ruas ficaram parcialmente alagadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva forte também para o domingo, com quase toda a Bahia dentro da zona de perigo. Temporais devem atingir outros estados também, principalmente Tocantins e leste do Pará.

A chuva também afetou algumas cidades no sul baiano, em Itabuna e Ilhéus, segundo a defesa civil do estado.

Em Salvador, não houve mortes registradas devido à chuva até o início da tarde. No entanto, em Castro Alvez, no interior, duas crianças morreram em um carro arrastado pela chuva ontem.

Técnicos do Inmet afirmam que as chuvas na região são causadas por perturbações na circulação atmosférica devido à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Apesar de uma trégua no meio da tarde, a chuva deve continuar.

A Defesa Civil de Salvador está dando atenção às 159 áreas do município previamente identificadas como locais de risco para inundações ou deslizamentos.