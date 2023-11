Política Real Podcast/Reprodução Redes Sociais Em estreia no iG, Wilson Pedroso conversa com Tomás Covas, filho de Bruno Covas, no Política Real Podcast

O analista político e consultor eleitoral Wilson Pedroso realiza, nesta quinta-feira (23), o lançamento do Política Real Podcast no Portal iG. No ar desde maio de 2023, nos canais do Youtube e Spotify, o programa de entrevista faz sucesso nas redes sociais, somando mais de 4,5 milhões de visualizações no Instagram e no TikTok.

Os episódios inéditos vão ao ar toda quinta-feira, às 19 horas, e a partir de agora passam a ser retransmitidos simultaneamente no iG Play. Para a estreia no iG, Wilson Pedroso recebe Tomás Covas, filho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para um bate-papo na bancada.

O Política Real Podcast é um projeto pessoal de Pedroso e nasceu com a proposta de debater política de forma equilibrada. Com uma bagagem de mais de 30 anos de experiência em campanhas e na gestão pública, ele conduz as entrevistas de forma leve, abrindo espaço para que os convidados falem sobre os bastidores de suas vidas e coloquem seus pontos de vista sobre grandes temas de interesse da sociedade.

Desde maio de 2023, quando o programa foi ao ar pela primeira vez, Pedroso já recebeu nomes como, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, os ex-ministros Alexandre Baldi e Orlando Silva, o ex-governador João Doria e o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

"É um prazer receber grandes mentes da política brasileira para conversar sobre política com equilíbrio e inteligência", destaca Wilson Pedroso. "O Política Real Podcast é um projeto pessoal, construído com muito cuidado, que veio para coroar a trajetória profissional que construí ao longo dos últimos 30 anos", afirma. "A parceria com o Portal iG é um passo importante, um verdadeiro atestado de credibilidade, que possibilitará um alcance ainda maior de nossa audiência".

No novo episódio, que vai ao ar nesta quinta-feira, Pedroso recebeu Tomás Covas para uma de suas primeiras entrevistas após a morte de Bruno Covas. Na bancada do Política Real Podcast, Tomás se emocionou ao falar dos momentos finais da vida do pai, que enfrentou um câncer grave e faleceu aos 41 anos em maio de 2021.

A família Covas tem buscado preservar a imagem de Tomás e são raras as entrevistas concedidas por ele. Atualmente com 18 anos, ele aceitou o convite de Pedroso, fã incondicional de seu bisavô, Mario Covas, e amigo pessoal de seu pai, Bruno, tendo inclusive sido coordenador da campanha que o levou à vitória na prefeitura da capital.

Wilson Pedroso também recebe no Política Real pessoas com histórias impactantes que se destacam como lideranças em seus respectivos setores. Estes são o caso, por exemplo, do empresário Geraldo Rufino e do ex-presidente da torcida organizada Mancha Verde, Paulo Serdan. "A política, na essência, vai muito além das questões eleitorais", salienta Pedroso. "Todos nós vivenciamos a política diariamente e por isso tenho convidado também personalidades da sociedade civil para as entrevistas", destaca.

Polêmicas

Em alguns dos momentos mais polêmicos do Política Real Podcast, o ex-presidente Michel Temer rebateu acusações do presidente Lula (PT), que o chamou de "golpista" durante viagem ao Uruguai.

“De lá, ele [Lula] disse: ‘é, porque o golpista’ e até nomeou, deu meu nome. Eu aí, disse: ‘bom, não vou deixar passar’. Ele até disse que eu destruí tudo que o PT fizera. Aí eu lancei uma nota dizendo que, de fato, o presidente tem razão”, afirmou Temer.

“Eu destruí tudo que o PT fez. Por exemplo, destruí um PIB negativo de 5% e construí um PIB positivo de 1,8%. Destruí uma inflação de 10% para 2,75%, destruí um juro da taxa Selic de 14,25% para 6,5%. Destruí muitas coisas, destruí aquela coisa das estatais, fiz reformas trabalhista e do teto de gastos. De fato, destruímos muita coisa que o PT fez, mas no sentido positivo”, completou o ex-presidente durante a conversa com Wilson Pedroso.

Entre as declarações de maior impacto registradas nos episódios do podcast estão, também, as falas do ex-presidente da Mancha Verde, Paulo Serdan, que fez críticas direcionadas à presidência do Palmeiras. "Infelizmente, depois que ela [Leila Pereira] assumiu, começou a mostrar uma face para a gente, que não tinha mostrado antes", disparou Serdan. "Até tinha mostrado, mas não da forma como está agindo com a gente no sentido de autoritarismo. Ela está se colocando de uma forma que: 'a caneta é minha e eu que mando porque o dinheiro é meu'".

Quadros

Além da entrevista geral sobre os bastidores e curiosidades da vida e carreira dos entrevistados, o Política Real Podcast conta ainda com dois quadros fixos. No "Histórias de Campanha", os convidados relembram momentos marcantes de disputas eleitorais. Já no quadro "Ponto de Vista", Wilson Pedroso busca a opinião dos entrevistados sobre os temas mais relevantes em discussão no país.

Sobre Wilson Pedroso

Wilson Pedroso é consultor eleitoral com mais de 30 anos de experiência em campanhas políticas e na gestão pública. Coordenou importantes campanhas políticas, como as de João Doria, Bruno Covas e Rodrigo Garcia, e por meio de suas consultorias já orientou inúmeros políticos de várias regiões do país no desenvolvimento estratégico de suas campanhas.

Além disso, comandou a Secretaria Particular do Estado de São Paulo entre os anos de 2019 e 2022 e foi prefeito regional da região de Sapopemba e Vila Prudente na capital, entre outros cargos que ocupou na administração pública. Nascido em São Paulo (SP), Wilson Pedroso é formado em Direito, com dois MBAs nas áreas de Gestão e Marketing.