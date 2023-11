Reprodução/Twitter O homem encurralou a vítima na parede e a obrigou a segui-lo.

Um motorista e passageiros de um ônibus resgataram uma mulher que estava sendo obrigada a acompanhar um homem na rua, em São Paulo. A Polícia Civil está investigando o caso como uma tentativa de estupro.

O episódio aconteceu no bairro de Vila das Mercês, na zona sul da capital paulista, em 23 de outubro.

Nas redes sociais, circularam imagens das câmeras de segurança do local em que aconteceu a situação. Nos vídeos, é possível ver a vítima caminhando quando é abordada por um homem de camiseta vermelha. O homem encurralou a vítima na parede e, em seguida, obrigou a acompanhá-lo.

O motorista do ônibus que passava pelo local, percebendo a movimentação suspeita, parou o veículo próximo aos dois. No momento seguinte, uma passageira aparece gritando dentro do ônibus.

Em seguida, dois passageiros e o motorista desceram do veículo para resgatar a vítima. O suspeito chega a ser empurrado e discute com eles enquanto outra passageira socorre a mulher. Assista o vídeo:

🎥 Motorista e passageiros de ônibus salvam mulher de tentativa de estupro @meionorte https://t.co/X5VaFVEUlu pic.twitter.com/qe5rRDQMPs — Meio Norte (@meionorte) November 9, 2023