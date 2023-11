Reprodução/Câmara de Arcoverde Zirleide Monteiro, vereadora que associou autismo a 'castigo de Deus'





Após a repercussão negativa de uma fala capacitista proferida pela vereadora Zirleide Monteiro (PTB), a Câmara Municipal de Arcoverde-PE emitiu um parecer jurídico e uma portaria para instaurar uma comissão que avaliará o caso e pode resultar na cassação do mandato da parlamentar.

Na segunda-feira (30), Zirleide disse que uma mulher da cidade, cujo nome ela não citou, teve um filho autista como um “castigo de Deus” por ações que ela teria praticado. A fala foi feita durante uma sessão da Câmara, cujo vídeo estava sendo transmitido ao-vivo .

Como discriminar pessoas com deficiência é crime , a conduta da vereadora é passível de perda do mandato, segundo as normas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arcoverde - entre outras sanções, como prisão e multa.

A fala da vereadora levou uma comissão de advogados a oficiar o presidente da Câmara, Wevertton Siqueira (Podemos), cobrando a abertura de um processo administrativo disciplinar contra Zirleide, seu afastamento cautelar e a cassação do mandato dela por quebra de decoro parlamentar.

Diante dos fatos, o presidente da emitiu um parecer jurídico e uma Portaria que determina a realização do sorteio de três vereadores para formar uma Comissão Prévia responsável por avaliar a denúncia.





O sorteio será realizado às 10h de sexta-feira (3), durante uma coletiva de imprensa no Plenário da Câmara, com transmissão ao vivo por meio do canal da Câmara Municipal de Arcoverde no YouTube .

De acordo com a Portaria de Formalização Prévia 01/2023, uma vez instalada a Comissão, os(as) vereadores(as) sorteados(as) terão um prazo de cinco dias úteis para elaborar um parecer declarando se a denúncia será aceita ou não.

Depois que a comissão encaminhar as suas conclusões ao presidente da Câmara, ele será o responsável por incluir a denúncia na pauta de votações. No Plenário, a votação ocorrerá por maioria simples. Ou seja: a vereadora terá seu mandato cassado caso haja um placar de 50% + 1 voto favorável à sua cassação.

Procurado pelo iG , o presidente da Câmara, Wevertton Siqueira, disse não poder opinar sobre o sentimento dos demais parlamentares sobre o caso, mas alega que todos estão “muito tristes” com o que aconteceu.

Atualmente, a Câmara de Arcoverde conta com 10 vereadores, sendo sete da bancada de governo e outros três na oposição. Zirleide Monteiro é governista, o que pode - ou não - lhe dar alguma possibilidade de se salvar da cassação, mas melhora suas chances.

“Quem pode salvar ela é a bancada do governo, eles tem 7 vereadores, votos suficientes pra arquivar o processo, não sei se ela vai ter a articulação pra isso, mas que tem uma grande possibilidade”, disse Wevertton Siqueira, conhecido como Siqueirinha. Assim, tudo depende do quão arranhada estará a imagem da vereadora e de quanta força de articulação política ela terá para tentar manter seu cargo.

Siqueirinha também declarou que devido à quantidade relativamente baixa de vereadores do município, a votação - que será aberta e nominal - tende a acontecer de modo mais independente, com os vereadores decidindo seus votos sozinhos, sem uma orientação mais clara ou comportamento de bancada, com votações em blocos.

Repercussão

Além do tema ter tomado grande repercussão na imprensa e nas redes sociais, a fala proferida por Zirleide Monteiro ofendeu muitas pessoas pelo país e causou reação política para muito além dos limites do município pernambucano de Arcoverde.

Um dos grupos que se mobilizou contra a atitude da vereadora foi a bancada do PSOL, que ingressou com uma representação contra a vereadora no Ministério Público de Pernambuco.

Na peça, a deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP), o deputado estadual por São Paulo, Carlos Giannazi, e o vereador da cidade de São Paulo, Celso Giannazi, apontam que o capacitismo na fala da vereadora “atenta contra os direitos fundamentais da pessoa com deficiência”.