Reprodução O deputado Carlos Jordy (à esq.), e seu assessor, Rodrigo Duarte Bastos (meio)





O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), bolsonarista que lidera o bloco de oposição, recuou da decisão de exonerar seu assessor, Rodrigo Duarte Bastos, que se envolveu numa confusão com parlamentares da CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro após a aprovação do relatório final com pedidos de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante a confusão, o assessor chegou a tirar um livro da Constituição Federal das mãos da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) à força. A parlamentar alega ter sentido uma pancada, “como se fosse uma coronhada” desferida com um telefone celular, mas relata não ter certeza se foi ou não agredida pelo assessor de Carlos Jordy.





“Quando eu vi, quicou um telefone com muita força”, afirmou a senadora, que disse que registraria um boletim de ocorrência sobre o episódio. Logo após o tumulto, Jordy afirmou que exoneraria o assessor, que está nessa função desde 2021, alegando que a conduta dele foi incompatível com o cargo que ocupa.

Contudo, nesta quinta-feira (19), o parlamentar divulgou uma nota anunciando que mudou de ideia porque não teria havido nenhuma agressão.

“Embora não concorde com a postura de discussões políticas no interior da Câmara, pois ele é um servidor da Casa, isso não é razão para exonerá-lo. Já o repreendi para que não incorra no mesmo erro novamente. Tenho certeza que servirá de lição para que não reincida neste tipo de conduta”, disse Jordy.

Entenda o caso

O tumulto aconteceu durante um ato simbólico de defesa da democracia, em que parlamentares caminhavam do salão azul do Senado até a Praça dos Três Poderes.

O assessor estava no meio e gritava palavras de ordem contra o grupo extremista Hamas, que controla a Faixa de Gaza e está em guerra contra o Estado de Israel. Rodrigo Duarte disputa eleições desde 2008, passou pelo PDT e PP e doou para campanha de Jair Bolsonaro em 2022.

Quando a confusão começou, o assessor filmava o ato quando o deputado Rogério Correia (PT-MG) lhe deu um tapa na mão e fez o celular cair na cabeça da senadora Soraya Thronicke.

Ao ser acusado de agressão, o assessor correu para o Anexo II da Câmara dos Deputados, que fica ao lado do Senado. Na versão de Rogério Correia, Bastos empurrou violentamente outros assessores que também estavam no local.

“Eu afastei, retirei e o celular dele de fato caiu. Não me arrependo de ter feito isso, porque ele não pode ficar com o celular gritando com os outros da forma como foi feito. Então ele era o agressor”, disse o deputado.