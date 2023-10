Divulgação Oktoberfest Blumenau foi suspensa em virtude das fortes chuvas que atingem Santa Catarina nesta semana

A Prefeitura de Blumenau (SC) suspendeu nesta quinta-feira (12) a realização da Oktoberfest, um dos maiores eventos cervejeiros do país, após o aumento das chuvas na cidade nas últimas horas. Essa é a segunda vez que a festa é suspensa por conta dos temporais que atingem Santa Catarina.

Segundo a prefeitura, a festa está suspensa até esta sexta-feira (13), mas há possibilidade com o adiamento do evento para a próxima semana. Antes, a Oktoberfest foi suspensa entre os dias 6 e 10 de setembro e retomou os trabalhos na quarta-feira (11).

“Diante do cenário climático de chuva persistente e da elevação do Rio Itajaí-Açu, conforme divulgado pelo Defesa Civil de Blumenau, a Prefeitura de Blumenau [...] decidiu pela suspensão preventiva da festa nesta quinta-feira, dia 12. A decisão foi tomada para evitar que os visitantes tenham dificuldades em retornar para casa ou locais de hospedagens, pois podem haver pontos de alagamentos pela cidade”, disse a prefeitura, em nota.

A prefeitura ainda informou que notificou hotéis da região sobre o cancelamento e orientou que o cliente faça a negociação do reembolso diretamente com a rede hoteleira. Quem tem o “Oktober Karte” poderá garantir a devolução dos valores a partir do dia 30 de outubro de forma online.

“Da mesma forma, informaremos oficialmente sobre a situação para as principais plataformas de aluguel de hospedagens. Cabe a cada estabelecimento fazer a negociação com os clientes com relação às reservas”, completou.

O Corpo de Bombeiros informou que 161 cidades estão em estado de emergência. A previsão, segundo as autoridades, é que o Rio Itajaí-Açu ultrapasse os 8 metros de nível, o que poderá provocar alagamentos.

A previsão para o fim de semana na cidade é chuva forte na sexta, sábado e domingo.