Reprodução / Polícia Federal 06.10.2023 Capa do novo passaporte brasileiro

Desde a última terça-feira (3), a Polícia Federal passou a entregar o novo modelo do passaporte brasileiro . Essa versão do documento foi desenvolvida a partir do trabalho em conjunto de representantes do Itamaraty, Polícia Federal e Casa da Moeda e priorizou desenvolver novos elementos de segurança mais tecnológicos.

As atualizações não aumentam a tarifa de emissão, que segue em R$ 257,25. Elas têm como foco garantir a autenticidade, dificultar falsificações e estão inseridas dentro de um novo design pensado para tornar o passaporte brasileiro um cartão de visitas para o mundo. Ele é temático e traz ícones que remetem a todas as regiões do Brasil, seus biomas e a cultura de cada local.

Entre os itens de segurança estão impressão e marca d'água aprimoradas, elementos de segurança holográficos, fio de segurança, chip eletrônico, foto com inserção de elemento codificado (alphanumeric coded image) e outros recursos de proteção contra falsificação no mais alto nível de segurança e qualidade.

No exterior, a rede de postos da Polícia Federal passará a emitir o novo modelo de passaporte a partir do primeiro semestre de 2024. As mudanças não interferem na taxa para emissão do passaporte de emergência, que segue em R$ 334,42.

Preciso fazer um novo passaporte?

Quem já possui há mais tempo ou retirou recentemente a versão anterior em um dos postos da Polícia Federal poderá continuar usando o documento para viagens ao exterior e como meio de identificação. Ela continua valendo até os passaportes atingirem seu prazo de expiração de 10 anos.

Quais as principais novidades?