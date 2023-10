Ricardo Stuckert Ninhada de emas do Palácio do Alvorada





Uma das emas que vive no Palácio do Alvorada, residência oficial do Presidente da República, deu cria a uma ninhada de 12 filhotinhos. Ao divulgar o acontecimento em suas redes sociais, o presidente Lula (PT) alfinetou seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), dizendo que as aves “vão crescer livres e sem o risco de serem ameaçadas com cloroquina”.

A “alfinetada” se deve à insistência do ex-presidente em recomendar o uso do medicamento Cloroquina, feito para profilaxia e tratamento da malária, como se fosse uma possibilidade de tratamento contra a Covid-19 durante o período de pandemia. Na época, o então presidente tirou e divulgou uma foto em que aparecia “dando” uma caixa de cloroquina para a ema que vive no palácio.







A conduta de Bolsonaro era criticada por cientistas e profissionais da saúde, visto que as pesquisas comprovaram a ineficácia e riscos do uso de cloroquina para tratar casos de Covid-19. Além disso, a imagem de Bolsonaro seguindo a ema enquanto segurava uma caixa de cloroquina viralizou e foi motivo de chacota e criação de memes nas redes sociais.

