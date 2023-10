Paulo Pinto/Agência Brasil - 03/10/2023 Assembleia no Sindicato dos Metroviários para avaliação da greve

Dois dias após a greve conjunta entre Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Metrô e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Sabesp) que durou 24 horas na última terça-feira (3), os metroviários de São Paulo se reúnem em nova assembleia-geral extraordinária nesta quinta (5) para discutir uma possível nova paralisação na próxima semana.

Segundo comunicado do Sindicato dos Metroviários, o encontro acontece hoje, às 18h30, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste da capital paulista.

Entre os tópicos que serão abordados na assembleia desta quinta estão uma nova greve na semana que vem contra a retirada dos pregões de terceirização do "atendimento, manutenção do material modante do Programa Operação Trabalho (POT) e instrutoria".

Assim como na primeira paralisação, o objetivo continua sendo fazer o governo paulista recuar com os projetos de privatização da CPTM, do Metrô e da Sabesp.

Caso os metroviários aprovem a paralisação, já vão decidir a data da greve. Os funcionários do Metrô também devem discutir a retomada do uso de coletes, conforme comunicado.

Uma nova assembleia foi organizada porque, na reunião que pôs fim à greve de terça, não houve maioria dos votantes. Na ocasião, 79% dos funcionários pediram o fim da paralisação, mas somente 39% votaram para não ter assembleia e outra greve na próxima semana.

Na greve desta semana, as linhas do Metrô 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata e a 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, da CPTM tiveram as atividades interrompidas durante toda a terça-feira.

O governo estadual decretou ponto facultativo na cidade de São Paulo, nos serviços públicos estaduais, e o rodízio de veículos foi suspenso. No dia, a capital registrou trânsito lento e lentidão acima da média, em comparação com dias comuns.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), criticou a greve e disse que não se opõe à privatização, desde que seja comprovado o benefício à população, e fez críticas aos manifestantes.

"Estou indignado com o que estão fazendo. O radicalismo prejudicando milhões de trabalhadores", afirmou o prefeito. "Acompanhei desde cedo, por uma manifestação ilegal, e ver todo esse sofrimento das pessoas deixa a gente revoltado."

Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a greve é "ilegal", "claramente política" e contraria os interesses dos cidadãos. Na ocasião, reiterou que os projetos de privatização estão em fase inicial, de estudos e audiências públicas. Mesmo assim, defendeu a concessão das linhas que já foram feitas como a "direção certa".