Reprodução Rodrigo Rodrigues se intitula o "Justiceiro de Parnaíba" e usa uma fantasia inspirada no personagem Batman, da DC Comics





Um homem usando uma fantasia de super herói, identificado como Rodrigo Rodrigues da Silva, foi preso pela Polícia Militar no bairro São Judas Tadeu em Parnaíba, no Piauí, após invadir uma casa e agredir o morador. Ele afirmou ser o “Justiceiro de Parnaíba”, mas não disse à Polícia o motivo de ter invadido a casa.

Durante a invasão, o homem portava uma faca, uma tesoura, um “cinto de utilidades” e “batarangues” - bumerangues metálicos inspirados nos que o personagem Batman utiliza nos quadrinhos, filmes e séries animadas.





A vítima acordou com o barulho da casa sendo arrombada, e foi agredida com uma barra de ferro, entrando em luta corporal com o invasor, que fugiu do local. Após uma operação de busca, Rodrigo Rodrigues foi encontrado em frente à casa onde mora, usando máscara, capa, luvas e botas customizadas.