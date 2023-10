Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/09/2023 Ato dos estudantes da Universidade de São Paulo - USP em frente à reitoria





O deputado estadual paulista Leonardo Siqueira (Novo) fez um requerimento à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado pedindo a instalação de um inquérito sobre a greve na USP (Universidade de São Paulo) , que exige a contratação de novos professores para suprir a escassez de docentes na instituição de ensino.

No documento, o deputado afirma que “invasões” de alunos que participaram dos atos causaram danos ao patrimônio e devem ser expulsos. Leonardo Siqueira é membro do conselho consultivo da USP por indicação da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e defende a cobrança de mensalidade em universidades públicas.

Atualmente, quando um professor morre, é exonerado ou se aposenta, não há reposição automática da vaga - mecanismo que foi extinto. Os estudantes calculam a necessidade de pelo menos 1.683 professores(as) para garantir o pleno funcionamento dos cursos ofertados pela instituição.





O deputado afirma ser fundamental repudiar e condenar veementemente manifestantes que interrompem aulas e causam danos ao patrimônio público. Ele criticou, por exemplo, a derrubada de grades instaladas ao redor da ECA (Escola de Comunicação e Artes) durante um protesto.

"Tais ações não apenas geram custos financeiros para o Estado, mas também prejudicam outros alunos da universidade. Nesse sentido, é crucial que as ações dos grevistas sejam investigadas de maneira rigorosa e que medidas punitivas exemplares sejam aplicadas", disse Siqueira.

Além da contratação de professores, os docentes reivindicam aumento de auxílio para permanência estudantil , melhorias estruturais na USP Leste, a promoção de vestibular indígena e a valorização dos direitos estudantis.

O parlamentar já questionou a pasta sobre quais são as ações que a universidade adotará para resolver a greve, identificar e punir alunos que participaram do movimento grevista e depredaram o patrimônio da instituição.

A gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que encaminhou os questionamentos à USP e aguarda esclarecimentos antes de tomar qualquer atitude, e que respeita a autonomia universitária.

Já a USP alega que está elaborando as respostas, que não têm prazo para serem divulgadas. De acordo com o Regime Disciplinar da universidade, a punição mais drástica prevista para casos de danos ao patrimônio causados por alunos sem reincidência é a suspensão.

Todas as unidades da USP na capital do estado aderiram à paralisação. Agora, os articuladores pretendem expandir o movimento aos campi do interior e o movimento grevista não parece nem um pouco próximo do fim, visto que não houve acordo após a reunião de líderes acadêmicos com a reitoria da USP.