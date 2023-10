Divulgação A família e outros banhistas tentaram ajudar, mas foram impedidos pelos guarda-vidas





Após uma longa operação de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou, no início da tarde desta segunda-feira (2), o corpo de José Rafael da Silva, menino de 14 anos que desapareceu no mar enquanto pulava ondas na praia do Pina, na zona sul do Recife.

O garoto vivia na comunidade do Passarinho, localizada no bairro de Nova Descoberta, na zona norte da cidade, e estava nas proximidades do edifício JCPM Trade Center com amigos e parentes quando desapareceu. As buscas começaram por volta das 14h do domingo (1º), mas o corpo só foi encontrado próximo ao meio-dia desta segunda.





Raniely da Silva, de 19 anos, é irmão do rapaz e presenciou tudo. Ela contou que José Rafael estava com um primo, outra irmã e dois amigos pulando ondas. Em um dado momento, todos deram as mãos mas foram derrubados por uma onda mais forte.

Carlos Eduardo, primo de José Rafael, tentou ajudar o menino, mas não conseguiu. "Quando a gente se separou, eu vi a menina se afogando. Tentei tirar ela da água e continuei acenando e pedindo socorro. Eu escutei ele [José Rafael], dizendo: 'Carlito, me ajuda!'. Tentei nadar e ajudar ele, mas ele segurou no meu pescoço. Outro menino veio para me ajudar, mas foi tarde”, disse ele ao jornal local Folha de Pernambuco.

O jovem contou ainda que foi impedido de continuar tentando ajudar a tirar seu primo da água. "Assim que eu saí, os Bombeiros estavam aqui e dava para ver ele, mas disseram que estavam esperando o helicóptero chegar. Ninguém tentou fazer nada. A onda veio, bateu e levou ele. Eu gritei: 'Ele sumiu!'", finalizou.

Reprodução/Instagram O corpo de José Rafael foi encontrado nesta segunda-feira (2) por volta das 12h





Raniely disse que saiu gritando ao ver o irmão pedir ajuda enquanto sumia na água, e que o helicóptero dos Bombeiros demorou cerca de 40 minutos para aparecer.

"Eu fiquei correndo para lá e para cá. Encontrei dois salva-vidas, que disseram que ninguém poderia entrar na água. Tinha gente implorando para pular, mas ninguém queria deixar até que o helicóptero e o bote do Corpo de Bombeiros chegarem.”