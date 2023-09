Divulgação Gabriel de Oliveira Leal, 22, suspeito de ter matado a sua namorada, Jenifer Carvalho Paes

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (RJ) anunciou a prisão de Gabriel de Oliveira Leal, 22, suspeito de ter matado a sua namorada, Jenifer Carvalho Paes, 19, na Rocinha, Rio de Janeiro, RJ.

O crime foi praticado no dia 28 de agosto, na própria comunidade, no lugar onde o criminoso e a namorada viviam. Após o crime, namorado teria ligado para a mãe da vítima: 'Vem buscar sua filha morta', contou a avó da vítima na ocasião.

Ainda segundo ela, Jenifer teria sido mantida em cárcere privado pelo namorado. O crime causou revolta popular, que levou Gabriel a ser agredido no local e obrigado a se entregar, tendo sido liberado após depoimento. Novas provas causaram a prisão.

Consultada pela reportagem do iG, os policiais da 11ª DP (Rocinha) afirmaram que o suspeito foi capturado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Gabriel residia na Rocinha há pouco tempo, antes, ele morava no morro do Juramento, Zona Norte do Rio.

"Inicialmente, acreditava-se tratar de um suicídio, já que o autor alterou o local do crime para evitar ser responsabilizado. Em depoimento, na época, ele reforçou essa versão", afirma comunicado divulgado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com o comunicado, "a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), contudo, demonstrou que a vítima havia sido assassinada. As provas técnicas foram fundamentais para o pedido de prisão do autor".

"Ele ceifou a vida de sua companheira de forma maquiavélica, simulado um suicídio. Somente após um mês de investigação, contando com dados de inteligência e perícia técnica, conseguimos descortinar toda a simulação implantada por Gabriel", explica Flávia Monteiro de Barros, delegada da 11ª DP

O suspeito foi preso por um mandado de prisão por feminicídio, fraude processual e posse ilegal de arma de fogo.