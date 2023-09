REPRODUÇÃO/WHATSAPP Polícia prende casal acusado de torturar menino de 7 anos





Um casal foi preso em flagrante na cidade de Olinda (Região Metropolitana do Recife) por torturar uma criança de apenas 7 anos. O menino, filho da suspeita, tinha ferimentos por todo o corpo e marcas de queimadura.

O crime acontecia na casa onde o menino vivia com a mãe, de 22 anos, e o padrasto, de 27, na comunidade Ilha do Rato, no bairro de Jardim Atlântico. A prisão foi efetuada no sábado e confirmada pela Polícia nesta segunda-feira (11).





Os policiais chegaram até a casa após receberem denúncias de maus tratos e abandono de incapaz contra o menino, que segundo testemunhas era posto para dormir em cima de uma caixa d’água. Segundo a corporação, quando os policiais chegaram, a mãe estava em casa e “confirmou o ocorrido”.

Presos, a mãe e o padrasto do menino foram agredidos pelos moradores do local enquanto eram conduzidos pela Polícia. Eles foram conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, de lá, seguiram para a delegacia onde foram autuados em flagrante pelo crime de tortura .